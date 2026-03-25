Навръх Благовещение в Центъра на занаятите в Кюстендил беше подредена изложбата-базар "Празник на хляба и меда“, посветена на светлия християнски празник – символ на възраждащото се, предаде ФОКУС.

Събитието се проведе в двора на Центъра на занаятите, където посетителите можеха да видят ръчно омесени изделия от занаятчии, домашно приготвени сладки изкушения, както и продукти от мед и неговите производни.

"Изложбата е част от предвидена поредица от събития, свързани с християнските празници и с тези на град Кюстендил. Това, което показваме днес – хлебни изделия, сладкиши, кексове, торти, козунаци и, разбира се, традиционният кюстендилски зелник – всичко е направено с много любов и желание от участниците“, обясни председателят на Регионалната занаятчийска камара - Кюстендил Даниела Стоянова.

Изложбата-базар беше уважена от кмета на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, който поздрави организаторите.