"Празник на хляба и меда" събра занаятчии и гости в Кюстендил
Събитието се проведе в двора на Центъра на занаятите, където посетителите можеха да видят ръчно омесени изделия от занаятчии, домашно приготвени сладки изкушения, както и продукти от мед и неговите производни.
"Изложбата е част от предвидена поредица от събития, свързани с християнските празници и с тези на град Кюстендил. Това, което показваме днес – хлебни изделия, сладкиши, кексове, торти, козунаци и, разбира се, традиционният кюстендилски зелник – всичко е направено с много любов и желание от участниците“, обясни председателят на Регионалната занаятчийска камара - Кюстендил Даниела Стоянова.
Изложбата-базар беше уважена от кмета на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, който поздрави организаторите.
