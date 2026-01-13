На 7 февруари 2026 г. село Илинденци, община Струмяни, ще бъде домакин на традиционния Празник на Боговете на виното. Това е събитие, което съчетава ритуал, фолклор и вкусовете на региона.Празничният ден ще започне в 09:00 ч. с откриване и освещаване на паметника-чешма на входа на селото. От 10:30 ч. гостите и местните жители ще се съберат сред лозята в местността Масовец, където ще се проведе ритуал по посрещане на Боговете на виното, празничен водосвет и символично зарязване на лозята – за плодородие и добра реколта през годината.Кулминацията на празника е от 12:30 ч. на централния площад на Илинденци. В програмата са включени награждаване на най-добрите бели и червени вина, както и коронясване на Царя на виното. Посетителите ще могат да разгледат кулинарна изложба с традиционни регионални специалитети и да се насладят на богата културно-развлекателна програма с фолклорни изпълнения, музика и танци. Специален гост-изпълнител ще бъде Радостина Паньова.Празникът обещава автентична атмосфера, почит към лозарските традиции и незабравимо преживяване за всички ценители на виното и българския фолклор.