ЗАРЕЖДАНЕ...
Празник на Боговете на виното ще се проведе в Струмяни
©
Празничният ден ще започне в 09:00 ч. с откриване и освещаване на паметника-чешма на входа на селото. От 10:30 ч. гостите и местните жители ще се съберат сред лозята в местността Масовец, където ще се проведе ритуал по посрещане на Боговете на виното, празничен водосвет и символично зарязване на лозята – за плодородие и добра реколта през годината.
Кулминацията на празника е от 12:30 ч. на централния площад на Илинденци. В програмата са включени награждаване на най-добрите бели и червени вина, както и коронясване на Царя на виното. Посетителите ще могат да разгледат кулинарна изложба с традиционни регионални специалитети и да се насладят на богата културно-развлекателна програма с фолклорни изпълнения, музика и танци. Специален гост-изпълнител ще бъде Радостина Паньова.
Празникът обещава автентична атмосфера, почит към лозарските традиции и незабравимо преживяване за всички ценители на виното и българския фолклор.
Още от категорията
/
Поради обилен снеговалеж е ограничено преминаването на тирове по пътя Шипково – Рибарица, както и през "Троянски" проход
10.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.