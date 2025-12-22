Сподели close
По време на предстоящите коледни и новогодишни празници в Кюстендил зоната за кратковременно платено паркиране със SMS няма да функционира, предаде ФОКУС. По информация от Община Кюстендил паркирането ще бъде безплатно за всички жители и гости на града през официалните почивни дни – от 24.12.2025 г. до 28.12.2025 г., както и от 31.12.2025 г. до 04.01.2026 г.

Паркоматът, разположен до бившия ГУМ, ще работи до 23.12.2025 г. включително.

В работните дни на зоната заплащането на престоя ще бъде възможно чрез касите на EasyPay, чрез SMS на номер 1378 и чрез мобилното приложение "Mobzzo“.