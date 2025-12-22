По време на предстоящите коледни и новогодишни празници в Кюстендил зоната за кратковременно платено паркиране със SMS няма да функционира, предаде. По информация от Община Кюстендил паркирането ще бъде безплатно за всички жители и гости на града през официалните почивни дни – от 24.12.2025 г. до 28.12.2025 г., както и от 31.12.2025 г. до 04.01.2026 г.Паркоматът, разположен до бившия ГУМ, ще работи до 23.12.2025 г. включително.В работните дни на зоната заплащането на престоя ще бъде възможно чрез касите на EasyPay, чрез SMS на номер 1378 и чрез мобилното приложение "Mobzzo“.