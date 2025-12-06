ЗАРЕЖДАНЕ...
Празнични богослужения за Никулден в Кюстендил
Православният храм е построен през 1816 година на мястото на средновековна църква, посветена на свети Николай. Над иконостаса на храм "Успение Богородично“ е изграден втори иконостас в чест на свети Николай, който свидетелства за дълбоката почит и любов на кюстендилци към великия Божи угодник.
Днес празничните богослужения ще продължат в храм "Св. Николай“ в село Неделкова Гращица, община Невестино. От 8.30 часа ще бъде отслужена празнична утреня, а от 9.30 часа – Архиерейска света литургия. След нея ще бъде извършен водосвет.
