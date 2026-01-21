ЗАРЕЖДАНЕ...
Празнична атмосфера и в болницата в Гоце Делчев на Бабинден
Кметът на общината Владимир Москов, заместник-кметът Богдан Боцев, председателят на Общинския съвет Иван Геров, Костадин Харисков- началник отдел “Образование, здравеопазване, социални дейности, култура и спорт", Нели Балабанова-Кандева-главен счетоводител на общината, поднесоха поздравления и изказаха своята благодарност за всеотдайния труд на работещите в АГ - отделението на МБАЛ "Иван Скендеров" Гоце Делчев.
Празничната атмосфера беше допълнена чрез програма с участие на ученици от I ОУ "Св. Св. Кирил и Методий“ с ръководител г-жа Спириева, както и от Танцов състав "Пиринска хубост“ – към Средно училише “Св. Св “Кирил и Методий" с. Брезница, с ръководител Соня Каракиева.
Специални поздрави бяха отправени към началника на Акушеро-гинекологичното отделение д-р Красимир Стерков и управителя на МБАЛ "Иван Скендеров“ – д-р Петър Филибев.
Община Гоце Делчев пожелава здраве, сили и професионално удовлетворение на всички, които с грижа и сърце посрещат новия живот!
