Празничен ритуал и възстановка за Трети март в Кочериново
Събитието бе организирано от Община Кочериново и НЧ "Пробуда“ – Кочериново. В церемонията участие взе и Трето бригадно командване – Благоевград, чието присъствие придаде допълнителна тържественост и достойнство на празника.
Венци и цветя поднесоха кметът на общината Станислав Горов, председателят на Общински съвет – Кочериново Райчо Калайджийски, заместник-кметовете Ива Черногорска и Невена Манова, общински съветници и граждани.
В своето слово кметът Станислав Горов подчерта значението на историческия ден:
"Днес честваме 3 март – деня, в който България извоюва своята свобода и достойнство. На този ден почитаме силния дух на българския народ и неговото геройство. Нека заедно сведем глави пред всички знайни и незнайни герои, които с кръвта и саможертвата си допринесоха за Освобождението. Този ден ни напомня, че свободата не ни е даденост – тя е отговорност да я пазим, да я ценим и да я предаваме на бъдещите поколения. Нека всички заедно, единни и достойни наследници на нашето велико минало, отдадем почит на загиналите за свободата на България и изградим по-силна, по-здрава и прогресивна държава. Честит празник, българи! Да живее България!“
Церемония по повод Трети март се проведе и в село Пороминово. Там кметът на Кочериново Станислав Горов, заместник-кметовете Ива Черногорска и Невена Манова, кметът на селото Кирил Калинков и Бай Ангел – строителят на местния паметник на загиналите за Родината – отдадоха почит пред героите.
Празникът продължи с възстановка, включваща символичен залп на Седма пехотна Рилска дивизия – гр. Рила, както и с активното участие на НЧ "Просвета“ – с. Пороминово, което представи патриотична програма и създаде тържествена и вдъхновяваща атмосфера за присъстващите.
