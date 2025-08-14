© Фокус виж галерията Архив 422 заявления са подадени от земеделски производители на територията на област Кюстендил, касаещи обезщетения заради измръзнала или осланена продукция от череши, кайсии и вишни за 2025 година. От Министерство на земеделието и храните посочиха, след запитване от "Фокус“, че обхванатите в подадените заявления площи са 960 ха.



При издаването на констативните протоколи от съответните Общински служби "Земеделие“, разположени на територията на област Кюстендил, са извършени две проверки във връзка с подадените заявления. Направени са снимки на пострадалите площи и съответните парцели.



Със заповед на министъра на земеделието и храните е сформирана междуведомствена работна група, като целта да е да се извърши повторна проверка по снимки на площите, пострадали от измръзване и с оглед на спазване на технологичните изисквания при отглеждането на културите и добрите земеделски практики.



След финализиране на работата на комисията ще бъдат определени земеделските стопани, със съответните площи от изброените по-горе култури, и които ще бъдат включени в изготвен от работна група Регистър на одобрените констативни протоколи. Този регистър ще бъде изпратен до ДФЗ , с оглед на изплащане на определените с указания суми за обезщетение.