|Правят повторна проверка на искащите обезщетения овощари от Кюстендилско
При издаването на констативните протоколи от съответните Общински служби "Земеделие“, разположени на територията на област Кюстендил, са извършени две проверки във връзка с подадените заявления. Направени са снимки на пострадалите площи и съответните парцели.
Със заповед на министъра на земеделието и храните е сформирана междуведомствена работна група, като целта да е да се извърши повторна проверка по снимки на площите, пострадали от измръзване и с оглед на спазване на технологичните изисквания при отглеждането на културите и добрите земеделски практики.
След финализиране на работата на комисията ще бъдат определени земеделските стопани, със съответните площи от изброените по-горе култури, и които ще бъдат включени в изготвен от работна група Регистър на одобрените констативни протоколи. Този регистър ще бъде изпратен до ДФЗ , с оглед на изплащане на определените с указания суми за обезщетение.
