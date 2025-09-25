ЗАРЕЖДАНЕ...
|Правят голям паркинг в "Хисарлъка"
Паркингът ще бъде достъпен чрез новопроектирана улица и ще разполага с 40 паркоместа за леки автомобили и 3 места за автобуси.
Две от паркоместата ще бъдат оборудвани със зарядни станции за електромобили.
Новоизградената пътека до Зоопарка ще бъде свързана с паркинга, което ще улесни достъпа на пешеходците до зоологическата градина и Лесопарк "Хисарлъка“.
"Дълги години в местността "Хисарлъка“ имаше сериозни проблеми с паркирането. С реализацията на този проект даваме решение, което е част от цялостната концепция за развитие на района – заедно със Зоологическата градина, изграждането на въжения атракционен парк и възстановяването на екопътеките до Белодробния санаториум. Постепенно оформяме една завършена визия за любимия ни Хисарлъка, който става все по-желана дестинация за туристи от цяла България“, подчерта кметът Огнян Атанасов.
