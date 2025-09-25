© Фокус виж галерията Кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов направи първа копка на паркинг в местността Хисарлъка, предаде репортер на "Фокус“. Той ще се намира в близост до закрития Дом за медико-социални грижи. Кметът посочи, че проектът е от изключително значение за развитието на местността и за създаване на по-добри условия за достъп и престой на посетителите.



Паркингът ще бъде достъпен чрез новопроектирана улица и ще разполага с 40 паркоместа за леки автомобили и 3 места за автобуси.



Две от паркоместата ще бъдат оборудвани със зарядни станции за електромобили.



Новоизградената пътека до Зоопарка ще бъде свързана с паркинга, което ще улесни достъпа на пешеходците до зоологическата градина и Лесопарк "Хисарлъка“.



"Дълги години в местността "Хисарлъка“ имаше сериозни проблеми с паркирането. С реализацията на този проект даваме решение, което е част от цялостната концепция за развитие на района – заедно със Зоологическата градина, изграждането на въжения атракционен парк и възстановяването на екопътеките до Белодробния санаториум. Постепенно оформяме една завършена визия за любимия ни Хисарлъка, който става все по-желана дестинация за туристи от цяла България“, подчерта кметът Огнян Атанасов.



