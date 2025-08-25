ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Правят Академия за истински хора в Смоличано
Вече е утвърдена и програмата за първите дни на месец септември. В нея са включени тренировка по бразилско жиу-жицу с многократния европейски шампион Калоян Лулев - многократен европейски шампион, както и изучаване на занаят - готвене с шеф Петър Петрушев. Предвидено е и изкачване на връх Руен в Осоговска планина. В програмата са залегнали ежедневни тренировки.
"Ще имаме урок по оцеляване в гората. Ще се отправим в гората само с по един спален чувал, и с помощта на Тейлър, който е експерт по оцеляването ще си построим убежища, ще си сготвим вечерята на лагерен огън и ще нощуваме под нощното небе“, споделиха организаторите.
Младите хора ще се включат и в "Труд с кауза“. Те ще помагат на хората от околните села с чистене на дворове, боядисване на огради, цепене и прибиране на дърва за огрев и други.
"В тези дни, в които агресията е на почит, ние искаме да научим младите хора на това какво е да си един истински човек - а именно да бъдеш силен, и физически и психически, за да можеш да използваш тези сили за добро - да изграждаш, да закриляш“, казаха от детското селище.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: