Правят Академия за истински хора в Смоличано

© Фокус Детското селище "Живей с любов“ в село Смоличано ще проведе поредния си летен лагер, но този път под формата на Академия за истински хора, предаде "Фокус“. Инициативата е насочена за момичета и момчета, между 13 - 17 години, които не се страхуват от трудности и имат желание да станат по-добри.



Вече е утвърдена и програмата за първите дни на месец септември. В нея са включени тренировка по бразилско жиу-жицу с многократния европейски шампион Калоян Лулев - многократен европейски шампион, както и изучаване на занаят - готвене с шеф Петър Петрушев. Предвидено е и изкачване на връх Руен в Осоговска планина. В програмата са залегнали ежедневни тренировки.



"Ще имаме урок по оцеляване в гората. Ще се отправим в гората само с по един спален чувал, и с помощта на Тейлър, който е експерт по оцеляването ще си построим убежища, ще си сготвим вечерята на лагерен огън и ще нощуваме под нощното небе“, споделиха организаторите.



Младите хора ще се включат и в "Труд с кауза“. Те ще помагат на хората от околните села с чистене на дворове, боядисване на огради, цепене и прибиране на дърва за огрев и други.



"В тези дни, в които агресията е на почит, ние искаме да научим младите хора на това какво е да си един истински човек - а именно да бъдеш силен, и физически и психически, за да можеш да използваш тези сили за добро - да изграждаш, да закриляш“, казаха от детското селище.