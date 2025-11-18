Окръжен съд Кюстендил взе мярка за неотклонение "Задържане под стража“ по отношение на български гражданин, роден и живеещ в Република Северна Македония, издирван с Европейска заповед за арест, съобщиха от пресцентъра на. Европейският документ е издаден на 07.10.2025 г. от съд в град Вюрсбург, Република Германия.Мъжът се издирва за провеждане на наказателно производство за измама и за подпомагане на нелегалната миграция, като за посоченото престъпление е предвидено наказание до 10 години лишаване от свобода, се посочва в искането на Окръжна прокуратура.Лицето е задържано на 14.11.2025 г. от органите на ГПУ Гюешево, при влизането му в Република България от Република Северна Македония.В мотивите си Окръжен съд Кюстендил посочва: Налице е валидно издадена Европейска заповед за арест. Същата съдържа всички изискуеми от закона реквизити, имащи отношение към вземането на мярката за неотклонение. Описаните в ЕЗА деяния съставляват престъпления и по Наказателния кодекс на Р. България, като за същите се предвиждат наказания "лишаване от свобода“.Доказателствата сочат на извод за съществуваща понастоящем реална опасност от укриване на Д. Й. Лицето, макар да е било свързано чрез дейността си с искащата държава, е в неизвестност за германските власти. Наказателното преследване е за множество престъпления по вид и брой.Същевременно, от обясненията му се установява, че семейството – съпруга и малко дете, живеят в Р. Северна Македония, а Д. Й. постоянно пътува, не е трайно установен в страната, по начин, който да гарантира провеждането на същинското производство. Предвид изложените съображения, съдът приема, че единствено мярка за неотклонение "Задържане под стража“ може да гарантира участието на исканото за задържане лице в същинското производство по ЕЗА, което участие е задължително.Определението подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд.