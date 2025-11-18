ЗАРЕЖДАНЕ...
Пратиха в кюстендилския арест издирван в Германия българин
Мъжът се издирва за провеждане на наказателно производство за измама и за подпомагане на нелегалната миграция, като за посоченото престъпление е предвидено наказание до 10 години лишаване от свобода, се посочва в искането на Окръжна прокуратура.
Лицето е задържано на 14.11.2025 г. от органите на ГПУ Гюешево, при влизането му в Република България от Република Северна Македония.
В мотивите си Окръжен съд Кюстендил посочва: Налице е валидно издадена Европейска заповед за арест. Същата съдържа всички изискуеми от закона реквизити, имащи отношение към вземането на мярката за неотклонение. Описаните в ЕЗА деяния съставляват престъпления и по Наказателния кодекс на Р. България, като за същите се предвиждат наказания "лишаване от свобода“.
Доказателствата сочат на извод за съществуваща понастоящем реална опасност от укриване на Д. Й. Лицето, макар да е било свързано чрез дейността си с искащата държава, е в неизвестност за германските власти. Наказателното преследване е за множество престъпления по вид и брой.
Същевременно, от обясненията му се установява, че семейството – съпруга и малко дете, живеят в Р. Северна Македония, а Д. Й. постоянно пътува, не е трайно установен в страната, по начин, който да гарантира провеждането на същинското производство. Предвид изложените съображения, съдът приема, че единствено мярка за неотклонение "Задържане под стража“ може да гарантира участието на исканото за задържане лице в същинското производство по ЕЗА, което участие е задължително.
Определението подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд.
Без опасност за живота е пострадалият при тежката катастрофа на АМ "Тракия", която взе три жертви
