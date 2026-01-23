ЗАРЕЖДАНЕ...
Пратиха повече полицаи пред пощите и банките в Кюстендилско
© ФОКУС
В заседанието участваха заместник-областният управител Георги Джоглев, кметове на общини, както и ръководители и представители на регионални институции. По думите на общинските кметове към момента няма сериозни нарушения, а ситуацията в пощите и банките е спокойна.
Отчетено бе, че в някои по-малки населени места все още има търговски обекти, в които рестото се връща в левове, но тези случаи драстично намаляват. Недостигът на банкноти от 5 и 10 евро при връщане на ресто остава основен проблем в малките населени места.
От Областната пощенска станция увериха, че временните затруднения при превалутирането, за които е сигнализирала Община Невестино, ще бъдат отстранени в най-кратък срок. Оттам допълниха, че изплащането на пенсиите е приключило, а от 15 януари е започнало и разплащането на социалните помощи, като процесът протича без сериозни затруднения.
От Комисията за защита на потребителите съобщиха, че най-честите сигнали остават свързани с необосновано увеличение на цените. Провеждат се съвместни проверки с НАП, БАБХ и РЗИ в търговски обекти, аптеки, козметични салони и хранителни магазини. Засега не са съставени актове, а броят на жалбите намалява.
От ОДБХ – Кюстендил посочиха, че се извършва контрол върху цените в производствените предприятия, като се сравняват стойностите на суровините и крайните продукти преди и след въвеждането на еврото. При установени несъответствия ще бъдат подавани сигнали.
"Действията на контролните органи дават резултат. Убеден съм, че в края на януари темата за превалутирането ще остане на заден план“, заяви областният управител инж. Методи Чимев.
Още по темата
/
Търговска верига: За момента не приемаме банкноти от 200 и 500 евро, защото бързо се изчерпва касовата наличност
22.01
Директор на банка: В първите 2 работни дни, банковата система прибра от гражданите около 8 ТИР-а монети
22.01
Анализатор: Икономическите и политически промени карат бизнесът да оцелява, само най-приспособимите ще успеят
22.01
Александър Колячев за сигналите към КЗП: Отказ за връщане на ресто в евро и неприемане на едри банкноти в магазините
22.01
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.