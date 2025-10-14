Пращат в психиатрия бомбаджията от Дупница

© Фокус Архив Под ръководството на Районна прокуратура – Кюстендил, Териториално отделение – Дупница, се водят действия по разследване по образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 325, ал. 2, вр. ал. 1 от Наказателния кодекс, съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура.



Около 20,05 ч. на 12.10.2025 г. пред сградата на Районното управление на МВР в гр. Дупница била взривена бутилка със запалителна течност. По първоначални данни в нея е било поставено пиротехническо изделия (пиратка) и ловен барут.



В резултат на разследването са събрани доказателства за съпричастност към деянието на 62-годишния К.В. С постановление на прокурор лицето е привлечено в качеството на обвиняем и е задържано за срок до 72 часа.



С оглед становището на медицинския специалист, извършил преглед на обвиняемия, наблюдаващият прокурор ще внесе в съда искане за вземане спрямо него на мярка за процесуална принуда – "настаняване за изследване в психиатрично заведение“ по реда на чл. 70 от НПК.