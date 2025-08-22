ЗАРЕЖДАНЕ...
Практически курс по кино за кюстендилски ученици
Бивш 13-метров автобус "Чавдар", лежал затворен в гараж от социализма насам и наскоро напълно реставриран, ще се превърне в подвижно място за култура, което ще осигури алтернативно пространство за прожекции на отбрана селекция късометражни документални филми и за тридневна кинолаборатория за подрастващи таланти и киноентусиасти. В рамките на курса участниците ще създадат свой късометражен документален филм под менторството на режисьорката Елица Петкова и режисьорът и оператор Николай Стефанов.
На 24 август ще има прожекции от програмата на фестивала, където ще бъде предложена селекция от български късометражни филми. Денят ще завърши със среща между кинотворците и публиката. Ще бъдат представени и късометражните проекти на участниците в лабораторията.
