Практически курс по кино за кюстендилски ученици

© Фокус Архив Между 22-24 август в Кюстендил ще се провеждат безплатни тридневни практически курсове по кино, предаде "Фокус“. Те са за ученици на възраст между 15 и 19 години, както и младежи от града. Организатор на събитието е студентско читалище "Св. Климент Охридски“, с подкрепата на Община Кюстендил.



Бивш 13-метров автобус "Чавдар", лежал затворен в гараж от социализма насам и наскоро напълно реставриран, ще се превърне в подвижно място за култура, което ще осигури алтернативно пространство за прожекции на отбрана селекция късометражни документални филми и за тридневна кинолаборатория за подрастващи таланти и киноентусиасти. В рамките на курса участниците ще създадат свой късометражен документален филм под менторството на режисьорката Елица Петкова и режисьорът и оператор Николай Стефанов.



На 24 август ще има прожекции от програмата на фестивала, където ще бъде предложена селекция от български късометражни филми. Денят ще завърши със среща между кинотворците и публиката. Ще бъдат представени и късометражните проекти на участниците в лабораторията.