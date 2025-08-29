Новини
Пожарът в Рила се разраства
Автор: Ливия Кукова 08:31
©
Пожарът, който е изцяло на територията на НП "Рила" над село Горно Осеново, се разраства. Гори на 1700 м надморска височина, а огънят тръгва към алпийската част.

Горски служители от ДГС Симитли към ЮЗДП са на терен от рано сутринта, заедно с пожарникари и доброволци. 

Припомняме, че още вчера от община Симитли обявиха, че за днес се набира допълнителна помощ от доброволци във връзка с пожара в НП "Рила" над Горно Осеново. Сборният пункт бе площада в село Долно Осеново, в 06:00 часа сутринта.

Пожарът избухна вчера следобед над симитлийското село Горно Осеново, на територията на национален парк "Рила“. Огънят се разпространи в труднодостъпен район и създаде сериозни предизвикателства пред пожарните екипи.

