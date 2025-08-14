ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пожарът в Пирин все още не е потушен - борбата с огъня продължава и днес
Над 150 пожарникари, военни, горски служители и доброволци бяха на терен за да гасят и да правят просеки, за да ограничат разпространението му.
Засегнатата територия в национален парк Пирин засега е около 15 декара.
"Ситуацията е спокойна към момента. Няма промяна от вчерашния ден. Огнището, което е на границата с Национален парк Пирин е локализирано. Като днес ще продължат дейностите по потушаването на всички вътрешни огнища. Малко по-сложна е ситуацията с ниските огнища, но и днес хората ще се постараят да го локализират", каза пред БНТ Иван Ризов - директор на ТП "ДГС Струмяни".
Той допълни, че теренът е труден. Трудно е и качването на вода на гръб. Очаква се и летателна техника да се включи в акцията, ако ситуацията се усложни.
"Най-ефективният начин е дъжд, но предвид прогнозите не се очаква в следващите дни".
