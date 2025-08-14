Новини
Пожарът в Пирин е локализиран
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 13:13Коментари (0)30
©
Локализиран е пожарът в Национален парк Пирин. Лъч надежда на а 21-вия ден от борбата с огъня край Илинденци. Две огнища продължават да създават работа на пожарникари, горски служители военни и доброволци. Какви са шансовете да бъдат окончателно изгасени?

Започваме с добрата новина - огънят не е обхванал нови територии от Национален парк Пирин. Днес усилията са насочени към овладяване на пожара в други две огнища. Казваш къде се намират. На терен са повече от 150 души, подпомагани по въздух от два военни хеликоптера. На 21-вия ден от началото на акцията хората са уморени. Как протича един техен работен ден?

Дванайсетчасови дежурства повече от 20 дни. Това е ежедневието на екипите, които се борят със стихията в Югозапада. Пожарникари и горски служители, подпомогнати от армията и доброволци.

Иван Ризов- директор на ДГС-Струмяни: "Служителите на държавните горски стопанства, които обхвана пожара почти не се ротират. Те са на терен от първия ден. Изтощени са хората вече действително".

Сред тях е и Стоян Чоукев.

Стоян Чоукев-горски служител: "Сутрин ставаме 5:30 за да може да сме на терена, защото се ходи доста, час, час и половина се ходи пеша, за да може да отидем навреме. Както ни се струва, че пожарът е спрял, при малко по-силен вятър задуха ли и за секунди се получава огнище. Обикаляме и гледаме да не позволим да се разгори отново. Вечер се връщаме към 18-18:30 и се прибираме към 20:00. За жалост се връзва повече от 12 часа, но това е най-важното гората да се спаси.

Лъч надежда за огнеборците днес.

Иван Ризов-директор на ДГС-Струмяни пред БНТ: "Огнището, което е на границата с национален парк Пирин в момента е локализирано. Малко по-сложна е ситуацията с по-ниското огнище, но и там днес хората ще се стремят да го локализират и да потушат каквото могат".

И днес хеликоптери подпомагат наземните екипи.

Иван Ризов-директор наДГС-Струмяни: "Предвид трудния терен основните дейности ще са по периферията чрез изграждането на просеки и полоси, трудно е качването на вода на гръб".

Пожарът в Пирин е един от най-големите у нас през последните години. Смята се, че той е изпепелил и най-много горска територия в България.

