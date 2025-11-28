The Straits Times.
Пожарът, който избухна следобед на 26 ноември, беше овладян късно на 27 ноември, въпреки че все още имаше огнища от пламъци в някои апартаменти.
Властите описват трагедията като най-смъртоносният пожар в Хонконг от десетилетия. Заради него се взе и под внимание контрола върху системата за безопасност на града и дали властите са реагирали достатъчно решително на предупредителни знаци.
Комплексът в Тай По, състоящ се от няколко жилищни кули, е приютявал около 4 600 души.
Регулаторите са провели 16 проверки на проекта за реновация и са издали многократни писмени предупреждения, призоваващи изпълнителя да въведе подходящи мерки за превенция на пожари, включително дори миналата седмица, според Министерството на труда.
Разкритията породиха опасения относно прилагането на стандартите за безопасност. Полицията арестува трима висши лица от инженерна компания по подозрение в непредумишлено убийство.
