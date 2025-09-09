Пожарникарите в област Кюстендил се готвят за празник

© Фокус Архив В област Кюстендил стартира традиционната Седмица на пожарната безопасност, предаде "Фокус“. Тя е посветена на професионалния празник на огнеборците – 14 септември. Седмицата има за цел освен популяризиране на професията, провеждане на информационно-разяснителни мероприятия, демонстрации на професионални умения и техника, работа с подрастващите, срещи с граждани и партньорски организации, представители на местната и изпълнителната власт и други.



Тържественото откриване на Седмицата е днес в 15.00 ч във фоайето на Община Дупница с изложба от детски рисунки на деца от Кюстендилска област, участвали в международния конкурс "С очите си видях бедата“.



Днес в Дома за възрастни хора с увреждания ще се проведат занятие, учебна евакуация, и инструктаж на персонала, както и среща с пребиваващите в дома.



През следващите дни са предвидени множество срещи в общини, училища, детски градини. Беседи, викторини, игри и демонстрации. Ще бъдат разпространявани брошури описващи превантивните мерки и правилното поведение на хората за действие при пожари, бедствия и извънредни ситуации, както и брошури за популяризиране на доброволчеството.