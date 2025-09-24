© Фокус виж галерията Един от най-сърцатите служители на рилската пожарна – главен инспектор Стефан Тахтаджийски, излезе в заслужена пенсия, предаде "Фокус“. Дълги години Тахтаджийски беше началник на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Рила.



Колегите му от службата, кметовете на общините Рила и Кочериново – Георги Кабзималски и Станислав Горов, го изпратиха в пенсия с трогателно внимание, с традиционния ритуал за изпращане на пожарникар в пенсия . Главен инспектор Тахтаджийски бе "изкъпан“ от колегите си с пожелание за здраве и късмет.



Комисар Светослав Георгиев – директор на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ - Кюстендил му връчи отличието от министъра на вътрешните работи "Почетен знак на МВР II степен“, и се обърна към него с думите:



"Господин Тахтаджийски, благодаря за достойното и всеотдайно служене -40 години, в полза на обществото, в системата на МВР. Свидетел съм, че през годините срещахте уважението и доверието както на колегите, така и на гражданите, обществото, на институциите. Господин Тахтаджийски, честит рожден ден! Бъдете здрав, бъдете горд с всяко свое дело дотук и в следващите 60 г.! Вярвам, че ще съхраните тръпката да продължим да си сътрудничим! На добър час! За нас беше чест“.



В професионален план Стефан Тахтаджийски оставя своите следи в душите на спасени хора, съдби и имущество.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.