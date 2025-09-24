ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Пожарникарите в Рила изпратиха подобаващо шефа си в пенсия
Колегите му от службата, кметовете на общините Рила и Кочериново – Георги Кабзималски и Станислав Горов, го изпратиха в пенсия с трогателно внимание, с традиционния ритуал за изпращане на пожарникар в пенсия . Главен инспектор Тахтаджийски бе "изкъпан“ от колегите си с пожелание за здраве и късмет.
Комисар Светослав Георгиев – директор на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ - Кюстендил му връчи отличието от министъра на вътрешните работи "Почетен знак на МВР II степен“, и се обърна към него с думите:
"Господин Тахтаджийски, благодаря за достойното и всеотдайно служене -40 години, в полза на обществото, в системата на МВР. Свидетел съм, че през годините срещахте уважението и доверието както на колегите, така и на гражданите, обществото, на институциите. Господин Тахтаджийски, честит рожден ден! Бъдете здрав, бъдете горд с всяко свое дело дотук и в следващите 60 г.! Вярвам, че ще съхраните тръпката да продължим да си сътрудничим! На добър час! За нас беше чест“.
В професионален план Стефан Тахтаджийски оставя своите следи в душите на спасени хора, съдби и имущество.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тухла, панел или ЕПК – какво да изберем, ако ще купуваме жилище
16:36 / 22.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: