Пожарната в Кюстендил с призив за внимание в отоплителния сезон
Специалистите посочват, че електрическите уреди в дома и офиса не бива да бъдат оставяни без наблюдение, както и че е опасно да се използват нестандартни или саморъчно изработени отоплителни средства. Необходимо е уредите да бъдат стабилно укрепени, за да се предотврати обръщането им и последващо възникване на пожар. Това е особено важно за възрастни, трудно подвижни и болни хора, които са най-рисковата социална група през този сезон.
По данни на пожарната, за периода от 1 октомври до 17 ноември 2024 г. в областта са регистрирани 4 пожара с материални щети и един без нанесени вреди. Два от инцидентите са причинени от неправилно използване на отоплителни уреди, а други два – от неправилно използване на нагревателни уреди.
За същия период през настоящата година пожарите са 6, като три от тях са довели до щети. Причините включват неправилно боравене с отоплителни и нагревателни уреди, както и две самозапалвания в комини.
