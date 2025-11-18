Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кюстендил апелира към гражданите за повишено внимание при използването на отоплителни уреди през зимния сезон, предаде. От дирекцията напомнят, че ако комините все още не са почистени, времето позволява това да бъде направено и така да се осигури по-голяма безопасност в следващите месеци.Специалистите посочват, че електрическите уреди в дома и офиса не бива да бъдат оставяни без наблюдение, както и че е опасно да се използват нестандартни или саморъчно изработени отоплителни средства. Необходимо е уредите да бъдат стабилно укрепени, за да се предотврати обръщането им и последващо възникване на пожар. Това е особено важно за възрастни, трудно подвижни и болни хора, които са най-рисковата социална група през този сезон.По данни на пожарната, за периода от 1 октомври до 17 ноември 2024 г. в областта са регистрирани 4 пожара с материални щети и един без нанесени вреди. Два от инцидентите са причинени от неправилно използване на отоплителни уреди, а други два – от неправилно използване на нагревателни уреди.За същия период през настоящата година пожарите са 6, като три от тях са довели до щети. Причините включват неправилно боравене с отоплителни и нагревателни уреди, както и две самозапалвания в комини.