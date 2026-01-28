За цялата 2025 година в Оперативния център при Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кюстендил са регистрирани 1176 сигнала за произшествия, предаде. За сравнение, през 2024 година техният брой е бил 1027, което представлява увеличение с 14,5 процента.От всички регистрирани пожари през 2025 година 161 са нанесли преки материални щети, което е 21,4 процента от общия брой, докато 591 пожара, или 78,6 процента, са без материални загуби.Анализът на причините за възникналите пожари с материални щети показва, че най-честата причина е късо електрическо съединение. Следват небрежното боравене с открит огън и техническите неизправности.По отрасли най-голям е относителният дял на пожарите с материални загуби в сектор "Жилищно стопанство и дейности на домакинствата“. Следват пожарите в секторите "Транспорт, складиране и пощи“ и "Селско и рибно стопанство“.Пожарите без материални загуби бележат увеличение от 5 процента спрямо 2024 г. Въпреки че в повечето случаи са били овладени своевременно, запалванията на сухи треви представляват сериозна опасност за близките горски масиви, земеделски земи и трайни насаждения. Основните фактори за възникването им са високите температури и небрежното боравене с огън.През 2025 г. при пожари са загинали двама граждани, а петима са пострадали. Данните за петгодишния период от 2021 до 2025 г. показват, че най-много жертви са във възрастта над пенсионната – 11 души. Следват хората в работоспособна възраст – 6 души, както и едно дете. Общият брой на пострадалите за периода е 41, като 21 от тях са в работоспособна възраст, а 20 – в пенсионна.Най-често пожарите възникват в жилищни сгради и са резултат от небрежност и подценяване на мерките за безопасност. Водещите причини за произшествия със загинали и пострадали са късите електрически съединения, неправилното използване на електрически и отоплителни уреди, небрежното боравене с открит огън, както и неправилната експлоатация или техническа неизправност на газови уреди. Най-уязвими при пожарите остават възрастните хора.