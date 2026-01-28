ЗАРЕЖДАНЕ...
Пожарната в Кюстендил отчете повече сигнали за произшествия
© ФОКУС
От всички регистрирани пожари през 2025 година 161 са нанесли преки материални щети, което е 21,4 процента от общия брой, докато 591 пожара, или 78,6 процента, са без материални загуби.
Анализът на причините за възникналите пожари с материални щети показва, че най-честата причина е късо електрическо съединение. Следват небрежното боравене с открит огън и техническите неизправности.
По отрасли най-голям е относителният дял на пожарите с материални загуби в сектор "Жилищно стопанство и дейности на домакинствата“. Следват пожарите в секторите "Транспорт, складиране и пощи“ и "Селско и рибно стопанство“.
Пожарите без материални загуби бележат увеличение от 5 процента спрямо 2024 г. Въпреки че в повечето случаи са били овладени своевременно, запалванията на сухи треви представляват сериозна опасност за близките горски масиви, земеделски земи и трайни насаждения. Основните фактори за възникването им са високите температури и небрежното боравене с огън.
През 2025 г. при пожари са загинали двама граждани, а петима са пострадали. Данните за петгодишния период от 2021 до 2025 г. показват, че най-много жертви са във възрастта над пенсионната – 11 души. Следват хората в работоспособна възраст – 6 души, както и едно дете. Общият брой на пострадалите за периода е 41, като 21 от тях са в работоспособна възраст, а 20 – в пенсионна.
Най-често пожарите възникват в жилищни сгради и са резултат от небрежност и подценяване на мерките за безопасност. Водещите причини за произшествия със загинали и пострадали са късите електрически съединения, неправилното използване на електрически и отоплителни уреди, небрежното боравене с открит огън, както и неправилната експлоатация или техническа неизправност на газови уреди. Най-уязвими при пожарите остават възрастните хора.
Още от категорията
/
Решаването на проблемите с водопроводи, канализация и амортизирани улични настилки продължава в град Петрич
23.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Частично бедствено положение: Шест села в община Ардино отново бе...
11:57 / 27.01.2026
"Златна маска" за Старчевата от "Сурва" - Перник
16:54 / 26.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.