Сериозен пожар в къща в Кюстендил вдигна на крак противопожарните екипи в града тази нощ, съобщиха за ФОКУС от пресцентъра на Областна дирекция на МВР – Кюстендил. Огънят е потушен от три екипа на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението“, които са успели да ограничат стихията и да спасят първия етаж на сградата.

При инцидента няма пострадали хора, но материалните щети са значителни. Стихията е унищожила 90 кв. м покривна конструкция, дограма, междуетажна преграда, както и цялостната ел. инсталация на обекта. Изпепелени са бяла, черна и компютърна техника, както и голяма част от покъщнината. Опушени са над 200 кв. м стени.

Като основна причина за инцидента се посочва строителна неизправност, довела до запалване в комина на къщата, откъдето пламъците бързо са се разраснали.