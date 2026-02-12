Екипи на районните служби "Пожарна безопасност и защита на населението“ са гасили два пожара, съобщиха от пресцентъра на. Единият е причинен поради небрежно боравене с открит огън в района на Сапарева баня, щети не са допуснати.Другият пожар е причинен от късо съединение в ресторант в с. Копиловци и е нанесъл щети. Унищожени са бяла, черна и компютърна техника, дограма, 2 хладилника, фритюрници, аспирация, окачен таван, дограма, опушени са 100 кв. м стени.Няма пострадали хора. Противопожарният екип е спасил останалата част от сградата.