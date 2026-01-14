Противопожарната служба в Кюстендил е реагирала на сигнал за пожар в сграда на Дом за възрастни хора в града, предаде. Съобщението е постъпило в Оперативния център на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кюстендил.Към мястото на инцидента са изпратени два противопожарни автомобила и шестима пожарникари, които са загасили огъня.При пристигането на екипите обитателите на дома вече са били извън сградата. Няма пострадали хора. В резултат на пожара са опушени около 30 кв. м стени и е унищожена една мебел.