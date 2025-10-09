ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пожар край заведение в Дупница
Причината за инцидента е късо съединение в електрическата инсталация на арката. Благодарение на бързата намеса на противопожарния екип пламъците са овладени своевременно, без да бъдат допуснати материални щети.
При инцидента няма пострадали хора. Спасени са две сгради, намиращи се в близост до запалилата се арка.
