Пожар изпепели плевня в село Краище
Пожарът е нанесъл щети по покривната конструкция, дограмата, наличния фураж, фуражомелка и дървен материал. Благодарение на бързата намеса на пожарникарите са спасени близките къщи. Причината за възникването на пожара е в процес на установяване.
