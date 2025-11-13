На 12 ноември 2025 г. около 10:44 ч. е подаден сигнал за пожар в плевня в село Краище. На място са изпратени екип на УПБЗН–Якоруда, екип на РСПБЗН–Разлог и два екипа на РСПБЗН–Банско, които успяват да локализират и потушат огъня.Пожарът е нанесъл щети по покривната конструкция, дограмата, наличния фураж, фуражомелка и дървен материал. Благодарение на бързата намеса на пожарникарите са спасени близките къщи. Причината за възникването на пожара е в процес на установяване.