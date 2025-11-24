На 23.11.2025 г. около 00:34 часа е получен сигнал за пожар в хотел в местността "Семково“. Погасен от екип на УПБЗН-Якоруда, екип на РСПБЗН-Разлог и екип на РСПБЗН-Банско.Изгоряла е покривната конструкция, опушени са стени и мебели. Вероятна причина за огъня е самозапалване на комин на камина в ресторанта на хотела.И още един пожар от рано тази сутрин. Около 06:17 часа е получен сигнал за пожар в електрически кабел на стълб в района на ул. "Рила“ в Сандански. В погасяването на огъня е участвал екип на РСПБЗН-Сандански. Вероятната причина е късо съединение.