Пожар избухна в хотел в Семково
Изгоряла е покривната конструкция, опушени са стени и мебели. Вероятна причина за огъня е самозапалване на комин на камина в ресторанта на хотела.
И още един пожар от рано тази сутрин. Около 06:17 часа е получен сигнал за пожар в електрически кабел на стълб в района на ул. "Рила“ в Сандански. В погасяването на огъня е участвал екип на РСПБЗН-Сандански. Вероятната причина е късо съединение.
Без опасност за живота е пострадалият при тежката катастрофа на АМ "Тракия", която взе три жертви
