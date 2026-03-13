Сподели close
На 12 март около 14:13 часа е получен сигнал за пожар в демонтирани жп траверси в района на жп гарата в село Кулата.

Пожарът е погасен от екип на РСПБЗН-Петрич. Нанесени са щети по железопътни траверси.