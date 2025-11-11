Снощи, малко преди 19.00 часа, е възникнал пожар в къща в село Коркина, съобщиха от пресцентъра на. Пожарът е угасен от екип на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кюстендил.Унищожени са бяла, черна и компютърна техника, покъщнина, 50 кв. м покривна конструкция, опушени са стени. Няма пострадали хора.Причините за възникването на пожара изяснява РУ Кюстендил, образувано е досъдебно производство.