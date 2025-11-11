ЗАРЕЖДАНЕ...
Пожар едва не погълна къща в село Коркина
Унищожени са бяла, черна и компютърна техника, покъщнина, 50 кв. м покривна конструкция, опушени са стени. Няма пострадали хора.
Причините за възникването на пожара изяснява РУ Кюстендил, образувано е досъдебно производство.
