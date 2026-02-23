Повишена винена култура на посетителите и ръст в продажбите отчитат изложителите във "Винария". Според тях спечелените отличия са им спечелили не само престиж, но и засилен интерес на потребителите. Това потвърждава данните, изнесени от Изпълнителната агенция по лозата и виното, според които в България се реализират 112 милиона литра вино годишно.Мнението на експертите е, че все повече потребителите правят информиран избор. Като успешно определи представянето си на "Винария", собственикът на винарска изба, разположена в близост до Троянския манастир. Христо Ковачев за пета поредна година участва и печели четири златни и четири сребърни медала от 16 подадени проби, като отбелязва 50% успеваемост."Имах много посетители на щанда. Интересът към вината бе невероятен. Отличията, които получихме, са дадени за доста сполучливи вина, а когато имаш чудесни продукти – успехът е гарантиран", каза Ковачев.Впечатляващо бе и присъствието на вносителя Боян Илиев, който сподели, че са спечелили два златни, сребърен медал и един от петте ритона."Златните ни отличия са за ексклузивни вина, предпочитани от гостите. Всичко е прекрасно – и обстановката, и посетителите, които дадоха изключително висока оценка за нашата селекция напитки. Това ни дава мотивация да надграждаме", сподели Илиев.Според Тодор Чалъмов, чиито лозя са позиционирани в района на Сливен, отличията от конкурса са донесли успехи. "Получихме златен медал за Каберне совиньон, резерва 2022 и сребърен – за Ркатицели. Всичко бе на ниво. Доволен съм, защото предлагаме нещо по-различно и като френски сорт, и като вкусови качества. Хората много ги харесаха. Радваме се, че имаше посетители, които няколко пъти се връщаха, за да си купят от вината ни", посочи той. Според него интересът към по-ароматни и характерни сортове като Гевюрцтраминер показва, че публиката търси разнообразие и не се страхува да експериментира.Директният контакт с клиентите, възможността за дегустации и личният разговор с производителите се оказват решаващи за изграждането на доверие и лоялност. Малки и средни изби подчертават, че "Винария" им дава шанс да достигнат до потребителите и до малките търговски обекти, където трудно биха се конкурирали с големите брандове. За тях изложението е платформа за видимост и устойчив растеж."Събрани сме малки фирми от цяла България и сме дошли, за да ни видят потребителите. Това, че панаирът ни дава тази възможност да контактуваме директно с потребителите за нас е голям шанс да се покажем на пазара на малките магазини, където обикновените хора имат достъп до нас, защото ние не може да излезем в конкуренция с големите фирми", коментира Валентин Сарандиев, който отглежда лозя и произвежда вина в района на Свиленград. Той спечели три златни медала от "Винария 2026"."Очаровани сме от организацията на винения град. Никога не сме били на толкова широко пространство и толкова посещавани – само от експерти, които се интересуват от вина. Начинът, по който бе организирана изложбата тази година е перфектен", посочи той. Сарандиев изрази благодарност и към посетителите, които са отличили две от неговите вина, отличени в конкурса "Изборът на потребителите".Производителят на напитки от хинап Драгомир Драганов за трети път участва в изложбата. Тази година той спечели златен медал за малцово уиски, разработено в партньорство с дестилерията в Исперих и отлежало в бъчви от хинапов ликьор. "Медалът го оценяваме като заслужен. Факт е, че от 6 декември до момента от 333 произведени бутилки, сме под 100 налични", сподели Драганов.Той уточни, че оригиналният му ликьор от хинап, който миналата година получи златен медал от "Винария" и от други международни конкурси, допълнително засилва доверието на клиентите. "При нас се очертава, че ликьорът, уискито и дзен ликьорът се търсят еднакво. Доволни сме от участието си. Резултатите при нас са по-високи от миналата година. Първата година бяха едни, втората – двойни, а сега ги увеличихме още повече", допълни той.Организаторите благодариха на изложителите, които са превърнали дните на изложението в празник. "Благодарим на нашите партньори – винари и най-вече на посетителите за страхотната атмосфера и високата оценка. Благодарим на избите, които ни довериха своите шедьоври и на сомелиерите, които ни потопиха в магията на винения свят. Специални благодарности към посетителите, които са причината да продължаваме да организираме подобни винени приключения! Успехът е общ. С нетърпение очакваме следващите винени приключения през 2027-ма година", посочи главния директор на панаира проф. Иван Соколов.Според него моделът на мегафорума за агробизнес, гурме и напитки е успешен, защото малките и средни производители са усетили шанса за растеж, а потребителите са обогатили своята винена култура и на здравословно хранене.