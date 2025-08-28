Повишават заплатите на учителите Петрич

© В Петрич беше подписан Общинският колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование. Документът носи подписите на кмета Димитър Бръчков, на началника на Регионалното управление на образованието – Благоевград Ивайло Златанов, на представители на синдикалните организации в общината, както и на представител на СРСНПБ.



Новият договор осигурява по-добри условия за работещите в сферата на образованието в сравнение с договореностите на национално ниво. Повишени са възнагражденията за учебен час над минималната норма задължителна преподавателска работа. Учителите с висше образование ще получават по 12 лева на час, при 11,70 лева на национално равнище. За педагозите с висше образование, но без съответната квалификация за заемане на длъжността, сумата е не по-малко от 10 лева, спрямо 9,60 лева на национално ниво. Учителите със средно образование ще получават не по-малко от 9 лева на час.



Подобрения има и за специалистите, работещи с деца със специални образователни потребности. Те ще получават по минимум 40 лева месечно, което е с два лева повече от национално договореното. За помощник-възпитателите в детските градини е договорено месечно допълнително възнаграждение от 20 лева, вместо 18 лева.



Предвидена е и безплатна храна за непедагогическия персонал в детските градини и подготвителните групи в училищата на стойност 3 лева дневно. Националният колективен договор предвиждаше 2,71 лева.



Всички останали клаузи от Общинския колективен трудов договор в Петрич следват договореностите на национално ниво. Новите условия в общината са стъпка към по-добро подпомагане на заетите в образователната система и повишаване на мотивацията им за работа.