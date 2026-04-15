Районна прокуратура – Кюстендил повдигна обвинение на 25-годишния румънски гражданин Н.С. за тежката катастрофа на АМ "Струма“.

Blagoevgrad 24.bg припомня, че инцидентът стана по-рано днес, след като камионът, управляван от чужденеца, връхлетя върху спрял в аварийната лента лек автомобил.

При сблъсъка пострадаха четирима души – две жени (на 39 и 41 години) и две деца на възраст 1 и 11 години. Срещу шофьора е образувано досъдебно производство за причиняване на средна телесна повреда на повече от едно лице по непредпазливост (чл. 343 от НК).

Обвиняемият Н.С. управлявал товарен автомобил в посока към София, когато нарушил правилата за движение и се ударил в задната част на спрял в крайната дясна лента лек автомобил.

Разследването е започнало с оглед на местопроизшествието, съобщи РП - Кюстендил.

Пострадалите са транспортирани в болнично заведение за оказване на медицинска помощ. Двете жени - И.В. и Д.М. - са в кома. Малолетната Д.М. е с кръвоизлив в мозъка и счупени прешлени. 1-годишното дете - Л.Л. - е с комоцио.

Шофьорът, предизвикал катастрофата, е задържан за срок до 72 часа, като предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо него.