|Потушиха пожара в старозагорското село Средец, екипи остават на място
По неофициална информация огънят е пламнал около 2 часа следобед и бързо обхванал стърнища, като се е прехвърлил и върху частни имоти. Изгорял е и покривът на необитаема сграда. На мястото са пристигнали 5 пожарни автомобила.
По информация на полицията екип на Районната противопожарна служба ще остане на място, за да наблюдава мястото на инцидента.
