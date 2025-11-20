Проведе се втората среща с наследниците на 13-ти пехотен Рилски полк в Кюстендил, предаде. Тя е част от поредицата събития, посветени на отбелязването на 140-годишнината от създаването на полка. Инициативата, организирана от Народно читалище "Ген. Владимир Заимов 2013“, отново събра наследниците на героите, участвали в този легендарен полк, както и всички, които с гордост пазят тяхното наследство.На срещата бе представен Иван Михайлов Христов – наследник на трима участници в 13-ти пехотен Рилски полк. Той е правнук на подофицер Стоян Кацарски, командир на подразделение от полка, оставил ярка следа в неговата история и сред многото герои, борили се за свободата на България. Иван Христов е и внук на подполковник Вълко Антонов Яначков – още една значима фигура, свързана с бойната слава на полка. Част от родословието му е свързана и с неговата баба София Димитрова Лазова, майка на Димитър Христов Лазов, офицер от Българската армия, участник в полка и уважаван член на войската при цар Борис III. Димитър Христов Лазов е основател на военните летища в Балчик и Шабла, а за заслугите си към развитието на българската армия и авиация е повишен в звание майор.Техните заслуги остават не само семейна гордост, но и част от националната памет за хората, работили за свободата и независимостта на България. Срещата беше изпълнена с емоции, когато Иван Михайлов Христов разказа за своите предци. Биографиите на Стоян Кацарски, Вълко Яначков и Димитър Лазов напомниха за огромната жертва, която тези хора са направили в името на Родината.Те са се борили не само на бойното поле, но и за развитието и бъдещето на България, доказвайки се като отдадени и честни воини. "Героизмът и отдадеността на тези войни, участвали в боевете и в живота на полка, остават вечни. За тях полкът не е бил просто част от армията, а символ на непреклонния дух на народа, който се е борил за своята свобода. Техните истории са безценен пример за патриотизъм и смелост, които трябва да бъдат съхранени за бъдещите поколения“, посочиха от читалището.Срещите с наследниците се провеждат по повод 140-годишнината от основаването на 13-ти Рилски пехотен полк – "Железния полк“, гордостта на Кюстендил и региона, с изключително значение за българската военна история. Поради предстоящите коледни и новогодишни празници, срещите през декември ще се проведат само веднъж – на 3 декември 2025 г. в клуба на СОСЗР от 17.30 часа. През следващата година поредицата ще продължи, като срещи ще се организират всяка първа и трета сряда от месеца.