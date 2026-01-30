Мярка за неотклонение "Задържане под стража“ по отношение на обвиняем за причиняване на средна телесна повреда – фрактура на лява ръка, в условията на домашно насилие, определи Районен съд Кюстендил, съобщиха от пресцентъра на. Съдът, под председателството на съдия Чавдар Тодоров уважи исканeто направено от Районна прокуратура Кюстендил за вземане на най – тежката мярка за неотклонение. Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Кюстендил.49-годишният мъж, който е осъждан, е привлечен като обвиняем за това, че на 28 януари тази година в апартамент в град Кюстендил, е причинил на жената, с която живее на съпружески начала, чрез бутане и нанасяне на удари по тялото, и последвало падане на пода, средна телесна повреда – фрактура на лява ръка, като деянието е извършено в условията на домашно насилие, посочват в искането си до съда от Районна прокуратура.Съдът намира, че от събраните до момента доказателства, макар производството да е в много ранен етап, може да бъде направено и изискуемото от закона обосновано предположение, че именно привлеченото към наказателна отговорност лице е извършило престъплението, за което е привлечено да отговаря.Повдигнатото му обвинение е за тежко умишлено престъпление по смисъла на закона, за което се предвижда наказание "лишаване от свобода“ от две до десет години. Показанията на свидетеля Б. Т. дадени в качеството й на свидетел подробно описват случилото се и описанието сочи на поведение на обвиняемия съставомерно по текста, по който му е повдигнато първоначално обвинение.Същата дава показания в качеството на свидетел, като в друга насока са обясненията на обвиняемия след привличането му като обвиняем, които възпроизведе и пред съда. Доколко двамата са били единствените преки участници в случилото се, съдът счита, че на този етап следва да се кредитират показанията на свидетеля за формиране на извод по смисъла на чл. 63, ал. 1 от НПК.От събраните доказателства се установява, че обвиняемият е осъждан, включително на наказания "лишаване от свобода“, които е търпял при "строг“ първоначален режим. От дадените от пострадалата показания по ДП, е видно, че акта на домашно насилие, за което му е повдигнато обвинение не е единичен и изолиран случай.Гореописаните обстоятелства обуславят единствения възможен извод за наличие на висока обществена опасност на деянието и на дееца. Евентуалното вземане на по-лека мярка за неотклонение, за каквато пледира защитата на обвиняемия, би означавало въвеждане на опасност от извършване на друго престъпление, пише в мотивите на съдия Тодоров.