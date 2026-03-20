Софийският митрополит и Български патриарх Даниил беше посрещнат в Кюстендил, предаде ФОКУС. 

Негово Светейшество оглави Преждеосвещената света литургия в храм "Св. вмчк Димитър Солунски“, заедно с Негово Преосвещенство Велбъждски епископ Исаак.

На богослужението присъстваха кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, областният управител Кристиян Иванчов, както и миряни.

В 17.00 часа в храм "Успение Богородично“ ще бъде отслужено Малко повечерие с четвъртата част на Богородичния акатист, водено от патриарх Даниил.

Посещението на Негово Светейшество е в навечерието на официалния празник на града – "Кюстендилска пролет".