Даниил беше посрещнат в Кюстендил, предаде ФОКУС.
Негово Светейшество оглави Преждеосвещената света литургия в храм "Св. вмчк Димитър Солунски“, заедно с Негово Преосвещенство Велбъждски епископ Исаак.
На богослужението присъстваха кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, областният управител Кристиян Иванчов, както и миряни.
В 17.00 часа в храм "Успение Богородично“ ще бъде отслужено Малко повечерие с четвъртата част на Богородичния акатист, водено от патриарх Даниил.
Посещението на Негово Светейшество е в навечерието на официалния празник на града – "Кюстендилска пролет".
