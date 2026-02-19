Работниците в преработващата промишленост, строителството и транспорта са сред най-търсените кадри в Кюстендил и региона в началото на годината, предаде. Търсят се още персонал в сферата на услугите, преподаватели, стопански и административни служители, водачи на моторни превозни средства, работници по събиране на отпадъци, заети в производството на храни, облекло и дървени изделия, металурзи, машиностроители, занаятчии, както и чистачи и помощен персонал.В рамките на месец са обявени 118 свободни позиции на първичния пазар на труда. Най-голям дял от тях са в преработващата промишленост – 44%, следвани от търговията и ремонта на автомобили – 17%, хотелиерството и ресторантьорството – 12,7%, държавното управление – 9,3%, образованието и строителството – по 4,2%, както и хуманното здравеопазване и социалната работа – 1,7%.През януари четирима души от уязвими групи са започнали работа по програми за субсидирана заетост. Повечето от тях са младежи до 29-годишна възраст, включени в проекти по Програма "Развитие на човешките ресурси 2021–2027“, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс, както и лица над 55 години.В обучение са включени 30 безработни лица – по проекти за придобиване на дигитални умения на средно ниво и по компонент "Обучение“ на инициативата "Започвам работа“. Общо 48 заети лица са участвали в обучения за ключови компетентности, включително многоезикова компетентност, дигитални умения и професионална квалификация.