Кметовете и кметските наместници на малките населени места на територията на община Кюстендил проведоха последното за годината си месечно съвещание. В срещата участваха и представители на общинската администрация, предаде репортер на. Тя се състоя в заседателната зала на Общината.Една от основните теми в дневния ред беше предстоящият зимен сезон и готовността за реакция при усложнени метеорологични условия. Кметовете на селата получиха заповед, в която са разписани всички техни задължения, с цел жителите на малките населени места да бъдат спокойни през зимния период. Стана ясно още, че е сключен договор с фирма, която ще извършва почистването на пътната мрежа."Издадената заповед ще бъде поставена на видни места. Хората трябва да знаят, че са длъжни да почистват сняг и лед в прилежащите към имотите им площи. В случай че това не се направи, има възможност за налагане на глоби“, каза кметът на село Соволяно Пламен Илиев.Той допълни, че кметовете по места са задължени да подават своевременна информация към общинския щаб при възникване на проблеми, свързани със зимната обстановка.