ЗАРЕЖДАНЕ...
Последен ден от "Банско Филм Фест" 2025 – вижте програмата
©
Конкурсна програма е в 9 категории, 14 презентации на едни от най-актуалните алпинисти и приключенци - български и чуждестранни, срещи със световни режисьори и дискусии, 10 фотоизложби, конкурси, състезание по катерене, проникване в пещера.
За тези 5 дни Пирин се превръна в арена на екстремното кино. Тук можете да видите програмата за последния ден от фестивала.
Още по темата
/
Весела Бабинова за реакцията на 5–годишната й дъщеря: Не искам повече да гледам, тук има лоши хора
22.11
Мира Добрева: Разбрах, че и на 50 животът може да свърши. Опитвам се да не ме е страх от времето, не се опитвам да го надхитря
22.11
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
В Раждавища почетоха героите от Рилския полк
18:08 / 22.11.2025
Порой буквално удави Благоевградско – над 90 литра на квадрат и д...
12:24 / 22.11.2025
Река Язо излезе от коритото си в Разлог, три са критичните точки
08:29 / 22.11.2025
Само за няколко часа! Над Петрич се изляха 30 литра дъжд на квадр...
22:43 / 21.11.2025
Силна буря с градушка връхлетя Петрич
20:34 / 21.11.2025
Кюстендил отбелязва Деня на християнското семейство с празничен к...
09:31 / 21.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.