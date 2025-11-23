Сподели close
За 5 дни, в рамките на 24-то издание на "Банско Филм Фест", бяха показани 80 селектирани филмови премиери от 43 държави, включително от Казахстан, Иран, Бутан и Индия.

Конкурсна програма  е в 9 категории, 14 презентации на едни от най-актуалните алпинисти и приключенци - български и чуждестранни, срещи със световни режисьори и дискусии, 10 фотоизложби, конкурси, състезание по катерене, проникване в пещера.

За тези 5 дни Пирин се превръна в арена на екстремното кино. Тук можете да видите програмата за последния ден от фестивала.