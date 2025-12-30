Посещението на Седемте рилски езера ще започва с по-висока такса за паркиране от 1 януари 2026 година. Общинският съвет в Сапарева баня гласува увеличение на цените за престой на моторни превозни средства в района на началната станция на пътническата въжена линия, предадеПаркингът от двете страни на пътя в местността Жълт гьол и при разклона за хижа "Пионерска“ вече ще струва 5 евро на ден, вместо досегашните 6 лева. За микробуси и автобуси дневната такса е определена на 10 евро.Промени бяха приети и за организацията на паркирането в курортния град. За едночасов престой на лек автомобил в обособената "Синя зона“ ще се заплаща 1 евро, а еднодневният престой в общински паркинг, попадащ в обхвата на зоната, ще струва 3 евро.За отстраняване и транспортиране на моторно превозно средство с репатриращ автомобил тип "паяк“ ще се заплаща 20 евро, а за премахване на скоба от принудително задържан автомобил – 10 евро.Таксата за престой на моторно превозно средство в общинския наказателен паркинг е определена на 1 евро за час.