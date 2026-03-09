ЗАРЕЖДАНЕ...
Пощенските служители в Кюстендил на протест за по-високи заплати
По време на протеста пощенските служители издигнаха плакати с призиви за достойно заплащане, както и транспаранти с надпис "Срам ме е от заплатата ми“.
Съвпадението на протеста с началото на изплащането на пенсиите по график доведе до образуването на голяма опашка пред офиса на "Български пощи“ в центъра на града. Много граждани изчакваха реда си, за да получат пенсиите си.
