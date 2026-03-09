Работещи в "Български пощи“ в Кюстендил започнаха работния си ден с мирен протест пред централната пощенска станция в града, предаде. Акцията е организирана от Синдикалната федерация на съобщенията към КНСБ. Основното искане на служителите е да бъдат осигурени средства за минимум 5% увеличение на основните месечни заплати със задна дата от 1 януари 2026 година.По време на протеста пощенските служители издигнаха плакати с призиви за достойно заплащане, както и транспаранти с надпис "Срам ме е от заплатата ми“.Съвпадението на протеста с началото на изплащането на пенсиите по график доведе до образуването на голяма опашка пред офиса на "Български пощи“ в центъра на града. Много граждани изчакваха реда си, за да получат пенсиите си.