Стотици деца написаха и изпратиха своите вълшебни писма до Дядо Коледа. Изборът на най-добрите беше истинско предизвикателство, защото всяко писмо беше сътворено с много старание, въображение и любов – често украсено с рисунки от сърце, казват от Община Разлог.След дълго и внимателно разглеждане, авторитетно жури отличи 11 писма, които доказват за пореден път, че Коледа е време за доброта и добри чудеса."Скъпи Дядо Коледа, желая ти да си здрав, весел и пъргав, за да преминеш през комина. Донеси подаръци на всички болни деца.“ – е едно от най-хубавите писма, което написа Лазар Цветанов Татарски от Разлог. Малкото юначе не е поискало нищо за себе се, а за болните деца...Не по-малко вълнуващо и трогателно е писмото на Калина Пипина, която споделя с Дядо Коледа, че тази година много се е старала да бъде добра и послушна. "Помагах на мама и тати, опитвах се да правя добри дела, помагах на по-възрастните хора от мен, а когато мое приятелче се притеснява или плаче, аз го гушкам. Постарах се да говоря добри думи и да уважавам всеки.“Време си поискаха двете сестрички Александра и Елина Тумбеви. Време – с мама и тати. И наред с подаръците, едно от желанието на едното малко момиченце е – да й падне зъбчето!!!Едно от най-красивите писма, с красиво изписани букви, но и красиви мисли към Дядо Коледа са на първокласничката Вики Гешева от Разлог. "Обичам Коледа, защото на Коледа всички сме заедно вкъщи. Най-много обичам книжки, затова те моля да ми донесеш книжка.“ В писмото си Вики обещава да остави мляко и бисквитки на Дядо Коледа и – морковче за Рудолф.Красиво и топло е писмото и на двете братчета Павел и Пепи. Павел е спортист и моли Дядо Коледа да донесе нещо и на братчето му, което е малко и опознава света.Много е трогателно писмото на Атанас, който пише писмо до Дядо Коледа от името на малкото си едногодишно братче Александър. За себе си нищо не е поискал. "Скъпи Дядо Коледа, моля, донеси нещо на моето братче, може понякога да плаче, но е добро дете, може и да е непослушен, но аз го обичам, дори да е лош...“Александра Реджепова от Разлог поръчва на Дядо Коледа да се облича, за да не се разболее.Изключително красиви писма с ръчно изработени картички са направили братче и сестриче Майкъл и Мартина Петрови - с хубави и топли пожелания към добрия старец."Коледни звезди ти вземи и разпилей,здраве и щастие навсякъде посей.В Разлог и Бачево нека има късметза всяко детенце и всеки човек“ – в рими е изразила желанието си Ема Манушкина от село Бачево.Ема от 2б. клас от село Баня е изпратила ангелче, което да пази добрия старец и е написала красиво откровение към Дядо Коледа. "Скъпи Дядо Коледа, ти си най-добрият човек, на когото мога да се доверя.“Еда на 5 годинки е направила много хубаво писмо, в което си признача, че е правила и много щуротии, но най-хубавото е, че не е забравила малката й сестричка, която не може да пише и е пожелала подаръци от нейно име.Отличените автори на трогателните и красиви писма, пълни с доброта и добри мисли - Лазар Татарски, Калина Пипина, Александра и Елина Тумбеви, Вики Гешева, Павел и Пепи, Атанас с братче Александър, Александра Реджепова, Майкъл и Мартина Петрови, Ема Манушкина от Бачево, Ема от 2б клас от село Баня и Еда ПОКАНВАМЕ заедно със своите родители утре – 23.12.2025 година ( вторник), от 11:30 часа, в сградата на Общинска администрация Разлог, където ще бъдат наградени лично от кмета на община Разлог Красимир Герчев."На всички деца, които пуснаха своите съкровени писма в кутията на Дядо Коледа в Разлог, пожелаваме и вярваме, че добрият старец ще изпълни съкровените им желания и ще донесе мечтаните подаръци! Защото са били добри.Коледа е време за чудеса. Най-голямото чудо е светлината на Рождество и вярата в доброто. Весели празници", допълват от Община Разлог.