ЗАРЕЖДАНЕ...
Пощенската кутия на Дядо Коледа в Разлог се препълни, 11 детски писма получават награди
©
След дълго и внимателно разглеждане, авторитетно жури отличи 11 писма, които доказват за пореден път, че Коледа е време за доброта и добри чудеса.
"Скъпи Дядо Коледа, желая ти да си здрав, весел и пъргав, за да преминеш през комина. Донеси подаръци на всички болни деца.“ – е едно от най-хубавите писма, което написа Лазар Цветанов Татарски от Разлог. Малкото юначе не е поискало нищо за себе се, а за болните деца...
Не по-малко вълнуващо и трогателно е писмото на Калина Пипина, която споделя с Дядо Коледа, че тази година много се е старала да бъде добра и послушна. "Помагах на мама и тати, опитвах се да правя добри дела, помагах на по-възрастните хора от мен, а когато мое приятелче се притеснява или плаче, аз го гушкам. Постарах се да говоря добри думи и да уважавам всеки.“
Време си поискаха двете сестрички Александра и Елина Тумбеви. Време – с мама и тати. И наред с подаръците, едно от желанието на едното малко момиченце е – да й падне зъбчето!!!
Едно от най-красивите писма, с красиво изписани букви, но и красиви мисли към Дядо Коледа са на първокласничката Вики Гешева от Разлог. "Обичам Коледа, защото на Коледа всички сме заедно вкъщи. Най-много обичам книжки, затова те моля да ми донесеш книжка.“ В писмото си Вики обещава да остави мляко и бисквитки на Дядо Коледа и – морковче за Рудолф.
Красиво и топло е писмото и на двете братчета Павел и Пепи. Павел е спортист и моли Дядо Коледа да донесе нещо и на братчето му, което е малко и опознава света.
Много е трогателно писмото на Атанас, който пише писмо до Дядо Коледа от името на малкото си едногодишно братче Александър. За себе си нищо не е поискал. "Скъпи Дядо Коледа, моля, донеси нещо на моето братче, може понякога да плаче, но е добро дете, може и да е непослушен, но аз го обичам, дори да е лош...“
Александра Реджепова от Разлог поръчва на Дядо Коледа да се облича, за да не се разболее.
Изключително красиви писма с ръчно изработени картички са направили братче и сестриче Майкъл и Мартина Петрови - с хубави и топли пожелания към добрия старец.
"Коледни звезди ти вземи и разпилей,
здраве и щастие навсякъде посей.
В Разлог и Бачево нека има късмет
за всяко детенце и всеки човек“ – в рими е изразила желанието си Ема Манушкина от село Бачево.
Ема от 2б. клас от село Баня е изпратила ангелче, което да пази добрия старец и е написала красиво откровение към Дядо Коледа. "Скъпи Дядо Коледа, ти си най-добрият човек, на когото мога да се доверя.“
Еда на 5 годинки е направила много хубаво писмо, в което си признача, че е правила и много щуротии, но най-хубавото е, че не е забравила малката й сестричка, която не може да пише и е пожелала подаръци от нейно име.
Отличените автори на трогателните и красиви писма, пълни с доброта и добри мисли - Лазар Татарски, Калина Пипина, Александра и Елина Тумбеви, Вики Гешева, Павел и Пепи, Атанас с братче Александър, Александра Реджепова, Майкъл и Мартина Петрови, Ема Манушкина от Бачево, Ема от 2б клас от село Баня и Еда ПОКАНВАМЕ заедно със своите родители утре – 23.12.2025 година ( вторник), от 11:30 часа, в сградата на Общинска администрация Разлог, където ще бъдат наградени лично от кмета на община Разлог Красимир Герчев.
"На всички деца, които пуснаха своите съкровени писма в кутията на Дядо Коледа в Разлог, пожелаваме и вярваме, че добрият старец ще изпълни съкровените им желания и ще донесе мечтаните подаръци! Защото са били добри.
Коледа е време за чудеса. Най-голямото чудо е светлината на Рождество и вярата в доброто. Весели празници", допълват от Община Разлог.
Още по темата
/
Празник е! Огънят в печката трябва да гори непрекъснато, за да пази дома от зли духове и да донесе здраве
07:27
АПИ: В област Благоевград днес и утре се въвежда реверсивно движение в участъка София - Кулата
07:26
Диян Стаматов: Най-голямата празнота в съвременния свят не е липсата на вещи, а липсата на съпреживяване. Именно тя ражда тъжни деца
22.12
bTV обяви нова промяна
22.12
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Благотворителен базар в памет на Борис Хаджиев ще се проведе в Ра...
14:16 / 22.12.2025
Габриела и Красимир, измъчвали и убивали животни, остават в арест...
13:18 / 22.12.2025
Боровец отбелязва 130 години с празнично откриване на зимния сезо...
12:07 / 22.12.2025
Обраха фирмена база, разположена на Главен път Е-79
12:07 / 22.12.2025
Пиян шофьор се вряза в ограда на къща в Монтанско, бил е с 1,2 пр...
08:58 / 22.12.2025
Насрочени са частични избори за кмет в две села от област Кюстенд...
09:20 / 21.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.