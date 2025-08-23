Новини
"Пощенска кутия за приказки" на хълма "Хисарлъка"
Автор: Венцислав Илчев 08:36Коментари (0)75
© Фокус
Архив
Лятната уикенд програма в Кюстендил продължава, предаде "Фокус“. Събитията от "Кюстендилско лято“ днес ще се състоят в лесопарк "Хисарлъка“. От 10.00 часа стартират детски игри и занимания. Те ще продължат до 12.00 часа. В работилниците за малките жители и гости на града се включват Младежкият център и Центъра за социална рехабилитация и интеграция от село Лозно.

Тази вечер "Пощенска кутия за приказки“ се завръща в Кюстендил. Началото е от 20.30 часа на сцена "Базиликата“ в парка над града. За присъстващите най-доброто от "Пощенска кутия за приказки“ ще четат Любен Дилов син, Деян Каменов, Ваня Щерева и Ей Бо. Събитието не е подходящо за лица под 18-годишна възраст.

Летните културни празници се организират от Община Кюстендил и отдел "Култура и духовно развитие“.






Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
