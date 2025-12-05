ЗАРЕЖДАНЕ...
Пощенска кутия на Дядо Коледа в парка в Разлог очаква писмата на децата
Всички малки и големи деца могат да пуснат своите писма с желаните подаръци – в кутията, която добрият старец ще прочете и най-вероятно – с радост ще изпълни.
Коледните писма малките джуджета – помощници на Дядо Коледа ще предоставят любезно на кмета на община Разлог Красимир Герчев, който е приготвил подаръци за най-вълнуващите седем писма.
Писмата ще бъдат оценени от обективна комисия от учители по литература.
Моля, когато пращате писмото на Дядо Коледа, напишете си точен адрес, телефон и трите имена, за да ви намери добрият старец, но и, ако спечелите наградите на кмета, лично да ви бъдат връчени.
Най-вълнуващите писма и техните автори ще бъдат обявени на 23 декември.
