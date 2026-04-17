Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство (ПГМСС) в Разлог официално откри нов STEM център, реализиран със средства по Плана за възстановяване и устойчивост.

С тържествена церемония бяха представени три съвременни кабинета, които ще предложат на учениците иновативна и мотивираща учебна среда. Проектът "Училищна STEM среда“ цели да модернизира професионалното образование и да предостави на младите хора достъп до технологии от ново поколение.

Официалната програма бе открита от директора на гимназията Татяна Динчева. Поздрав към присъстващите отправи кметът на община Разлог Красимир Герчев, който приветства ученици, преподаватели и гости по повод откриването на новия STEM център и професионалния празник на училището – Деня на Земята.

Поздравления поднесе и Ивайло Златанов, началник на Регионалното управление на образованието – Благоевград.

Събитието бе уважено и от народния представител в 51-вото Народно събрание Иван Герчев, както и от зам.-кметовете на община Разлог Гергана Костова и Христо Зайков, общински съветници, представители на институции, учители, общественици и граждани.

Един от най-хубавите моменти на празника бе връчването на подарък към кмета на община Разлог – гербът на Разлог, изработен от учениците на 3D принтер в новия STEM център.

С реализирането на този проект ПГ по МСС – Разлог затвърждава позицията си като модерно професионално училище, което подготвя младите хора с уменията на бъдещето и създава качествена образователна среда в полза на региона.