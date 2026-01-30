ЗАРЕЖДАНЕ...
Поредица от полицейски акции и нарушения в Кюстендилско
© ФОКУС
Пътни полицаи са установили 43-годишен водач на лек автомобил, управлявал след употреба на алкохол. Проверката е извършена в района на с. Жиленци. Тестът с техническо средство е отчел 1,41 промила алкохол в издишания въздух. На водача е взета кръв за лабораторен анализ, а автомобилът е иззет с протокол за доброволно предаване. Образувано е бързо полицейско производство в РУ – Кюстендил, уведомена е прокуратурата.
В РУ – Кюстендил е заявено и повреждане на лек автомобил. Счупени са предното панорамно стъкло и стоповете, както и е надраскан предният капак на автомобила. Колата е била паркирана на улица "Кокиче“ в града. По случая е образувано досъдебно производство, уведомена е прокуратурата.
Бързо полицейско производство за упражнено домашно насилие е образувано в РУ – Дупница. 51-годишен мъж е отправял заплахи към съпругата си. За случая е уведомена прокуратурата.
При проверка на лек автомобил на улица "Бузлуджа“ в Дупница полицаите са установили, че водачът представя неистинско свидетелство за управление на МПС, издадено в Гърция. По случая е образувано бързо полицейско производство в РУ – Дупница, уведомена е прокуратурата.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Прокуратурата повдигна обвинение на шофьора, причинил тежката кат...
16:15 / 29.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.