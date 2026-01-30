През изминалата нощ кюстендилски полицаи са задържали 36-годишен мъж от Радомир за притежание на наркотични вещества, съобщиха от пресцентъра на. При извършената проверка служителите на реда са открили и иззели опаковка с канабис и опаковка с амфетамин. Видът на наркотичните вещества е установен с полеви наркотест. По случая е образувано бързо полицейско производство в Районно управление – Кюстендил, уведомена е прокуратурата.Пътни полицаи са установили 43-годишен водач на лек автомобил, управлявал след употреба на алкохол. Проверката е извършена в района на с. Жиленци. Тестът с техническо средство е отчел 1,41 промила алкохол в издишания въздух. На водача е взета кръв за лабораторен анализ, а автомобилът е иззет с протокол за доброволно предаване. Образувано е бързо полицейско производство в РУ – Кюстендил, уведомена е прокуратурата.В РУ – Кюстендил е заявено и повреждане на лек автомобил. Счупени са предното панорамно стъкло и стоповете, както и е надраскан предният капак на автомобила. Колата е била паркирана на улица "Кокиче“ в града. По случая е образувано досъдебно производство, уведомена е прокуратурата.Бързо полицейско производство за упражнено домашно насилие е образувано в РУ – Дупница. 51-годишен мъж е отправял заплахи към съпругата си. За случая е уведомена прокуратурата.При проверка на лек автомобил на улица "Бузлуджа“ в Дупница полицаите са установили, че водачът представя неистинско свидетелство за управление на МПС, издадено в Гърция. По случая е образувано бързо полицейско производство в РУ – Дупница, уведомена е прокуратурата.