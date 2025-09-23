Поредица от катастрофи в Кюстендилско

© Фокус Архив Поредица от пътнотранспортни произшествия са се случили през почивните дни на територията на област Кюстендил, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР – Кюстендил. В кюстендилското село Драговищица 55-годишен водач на лек автомобил отнема предимство на друг участник в движението. 23-годишният водач на втория автомобил, за да избегне удара, предприема спасителна маневра и се удря в декоративна ограда, а после се преобръща по таван, оказана му е медицинска помощ в кюстендилската болница. Тестовете на водачите за употреба на алкохол са отрицателни. Досъдебно производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.



На пътя Рила – Кочериново 20-годишна водачка на лек автомобил е блъснала на пътното платно пешеходец, на 55 години, който е починал на място. Трупът е закаран за аутопсия в кюстендилската болница, тестовете на водачката за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Рила, уведомен е дежурен прокурор.



В град Бобошево 39-годишен водач на лек автомобил отнема предимство, не спира на знак стоп, на друг лек автомобил и реализира пътнотранспортно произшествие. 68-годишният водач втората кола е настанен в дупнишката болница с комоцио. Досъдебно производство е образувано по случая в Районно управление - Дупница, уведомена е прокуратурата. Тестовете на водачите за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни.



На пътя Дупница – Самоков водач на лек автомобил, при изпреварване навлиза в насрещната лента, за да избегне удар с идващ срещу него кола, завива встрани и се удря в бетонов отводнителен канал, а водачът на втората кола при предпазната маневра се преобръща по таван край пътя. 23-годишен шофьор е настанен в благоевградската болница, тестът му за употреба на алкохол е отчел резултат 0.71 промила. Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Дупница, уведомена е прокуратурата.