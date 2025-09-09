Новини
Поредица от инциденти и проверки в Благоевградска област
Автор: Георги Кирилов 13:18
©
В рамките на няколко дни в Благоевградска област бяха регистрирани поредица от пътни произшествия и полицейски проверки.

На 5 септември 2025 г. около 16:48 ч. в затворен хотелски комплекс край Разлог 47-годишен местен жител е загубил контрол над индивидуално електрическо превозно средство и е паднал. Мъжът е пострадал с фрактура на лицеви кости и след първоначална помощ в МБАЛ–Разлог е транспортиран в столична болница с опасност за живота.

По-късно същия ден, около 17:25 ч., на път III-197 в района на разклона за с. Плетена е станало пътнотранспортно произшествие при отнето предимство. Пострадала е 52-годишна пътничка, която е настанена за лечение в МБАЛ–Гоце Делчев с напукване на гръдна кост. Пробите за алкохол на двамата водачи са отрицателни.

На 7 септември около 15:15 ч. в района на кръстовище между с. Кочан и път III-197 е регистриран нов инцидент. Двама възрастни жители на с. Крушево са пострадали – единият с контузия на гръден кош и мозъчно сътресение, а другият с фрактура на ребра. И двамата са пътували в автомобил, чийто водач е отнел предимството. Алкохолните проби на водачите са отрицателни.

Около час по-късно, на пътя между с. Места и гр. Добринище, чужд гражданин, управлявал мотоциклет, е навлязъл в насрещното движение и се е блъснал в товарен автомобил. Мотористът е пострадал тежко – с фрактури на дясната подбедрица и разкъсна рана на коляното. Проверките за алкохол и наркотици и на двамата водачи са отрицателни.

Ден по-рано, на 6 септември около 15:00 ч., полицейски екип от РУ–Сандански е спрял за проверка автомобил на ул. "Свобода“ в града. Техническо средство е отчело 1,13 промила алкохол в издишания въздух на 67-годишния водач. Мъжът е задържан за срок до 24 часа, като по случая е образувано досъдебно производство.

