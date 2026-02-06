Популярното кулинарно риалити "Hell’s Kitchen Bulgaria“ ще гостува в Кюстендил на 8 февруари – втория ден от Националния маскараден фестивал "Джамала“, предаде. Събитието ще започне в 10.30 часа в парка пред Художествената галерия "Владимир Димитров – Майстора“.Вдъхновени от цветовете и ритъма на "Джамала“, участниците в кулинарното шоу ще се включат в празничната атмосфера, като съчетаят състезателен дух, адреналин и маскарадна традиция.В епизода ще участват и джамалджийски групи от кюстендилските села, които ще представят автентичната местна традиция с характерния звън на хлопките, впечатляващите маски и ръчно изработените костюми. Така ще бъде демонстрирана уникалността на културното наследство на Кюстендилския край.Събитието е част от новия сезон на телевизионния формат и ще съчетае кулинария, фолклор и празнично настроение в рамките на фестивала "Джамала“.