Окръжен съд Кюстендил потвърди определение на Районен съд Кюстендил, с което е оставено без уважение искането на обвиняем в помагачество за грабеж на 24 542 евро от възрастна двойка, за изменение на мярката му за неотклонение от "Задържане под стража" в по- лека такава., съобщиха от пресцентъра на. Определението не подлежи на обжалване и протест.Въззивният състав споделя съображенията на първоинстанционния съд, че събраните по делото гласни, писмени и веществени доказателствени материали, изброени и обсъдени в обжалваното определение, обосновават предположение за съпричастност на жалбоподателя към инкриминираното деяние, наказуемо с лишаване от свобода от 3 г. до 10 г., престъпление по чл.198, ал.1, във вр. с чл.20, ал.4, предл.6 от НК.Споделим е и изводът на РС Кюстендил за наличието на останалите предпоставки за вземане на атакуваната мярка за неотклонение. Според Окръжен съд Кюстендил е налице опасност обвиняемият да се укрие или извърши престъпление, ако не се задържа под стража. Обвинението срещу него е много тежко, респ. очакваното наказание - сериозно, което би могло да го подбуди да се отклони от наказателно преследване, индиция за което са последващите инкриминираното деяние негови действия.Опасността от извършване на престъпление се извлича от завишената степен на обществена опасност на посегателството, предмет на което е голяма сума пари от пострадали в напреднала възраст, което бездруго свидетелства за престъпна увереност и показва, че за обвиняемия не е затруднително засягането на различни защитавани от наказателното право обществени отношения.От задържането на П. Г. под стража са изминали малко повече от два месеца, който срок не е неразумен, преценен в аспекта на обема и тежестта на обвинението, се казва в мотивите на Окръжен съд Кюстендил, с които е потвърдена мярката за неотклонение "Задържане под стража“.